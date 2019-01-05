Yavru Köpeklere Doğa Koruma ve Vatandaşlar Sahip Çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eylem Eren tarafından bulunan 25 yavru köpekten 10'u hayvan bakımevine götürüldü, diğerlerini vatandaşlar sahiplendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Eylem Eren tarafından bulunan 25 yavru köpekten 10'u hayvan bakımevine götürüldü, diğerlerini vatandaşlar sahiplendi.



Eylem Eren'in 1,5 ay önce sokakta donmak üzereyken fark ettiği yavru köpeklerin durumunu ailesine aktarması üzerine eve getirilen ve bakımları yapılan hayvanlar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ile vatandaşlar seferber oldu.



Köpeklerden 10'u görevlilerce Muş Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü, diğerlerini vatandaşlar sahiplendi.



Eren, AA muhabirine, köpeklerden ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade ederek, "Yavru köpeklerle arkadaş gibi olmuştuk. Beslenmelerini sağlıyorduk. Artık bakamayacağımızı anlayınca yetkililerden yardım istedik. Sağ olsun devletimiz bize yardımcı oldu." dedi.

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