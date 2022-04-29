YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU - Son Dakika
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YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU

29.04.2022 09:32

ÇANAKKALE'de trafik kazasında ölen köpeğin sezaryen ile alınan 3 yavrusuna, ölü doğum yapan kedi sütanne oldu.

ÇANAKKALE'de trafik kazasında ölen köpeğin sezaryen ile alınan 3 yavrusuna, ölü doğum yapan kedi sütanne oldu. Kedinin yavru köpekleri emzirdiği görüntüler, yürekleri ısıttı.

Trafik kazasında yaralanan, hayvanseverler tarafından götürüldüğü özel klinikte sezaryen ile 3 yavrusu alınan köpek, kurtarılamadı. Yavrular belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Ardından da belediyenin sosyal medya hesabından duyuru yapılarak yavru köpekler için acil sütanne arandığı belirtildi. Duyuru üzerine ölü doğum yapan bir sokak kedisi hayvanseverler tarafından merkeze ulaştırıldı. Kedi, sağlık kontrolü yapılıp, kısırlaştırılarak yavru köpeklerle buluşturuldu. Kedi, yavru köpekleri emzirmeye başladı.

Sütanne kediye 'Şanslı' ismini verdiklerini, yavru köpeklere ise henüz isim koymadıklarını belirten Belediye Veteriner Hekimi Görkem Bakır, 'Geçtiğimiz hafta sonu annesini bir trafik kazasında kaybettiğimiz bu yavru köpeklere sütanne bulmak amacıyla Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesabından duyuru paylaşmıştık. O süreçte ölü doğum yapmış olan bu güzel anne kediyle tanıştık. Kontrollü bir şekilde yavru köpekleri anne kedimizin altına koyduk. Anne kedimiz köpekleri kabul etti ve onları severek emzirmeye başladı. Süt tozuyla yavru köpekleri destekledik. Ama ilerleyen süreçte anne kedimizin sütü yetersiz olacaktır. Bu süreçte sütannelik yapacak bir köpek aramaya devam ediyoruz. Çanakkale çevresinde yeni doğum yapmış sütanne varsa bu yavrularla tanıştırmak isteriz' dedi.

Her gün merkezdeki görevliler tarafından bakımları yapılan yavru köpeklerin sütanneleri kediyi emdiği anlarda ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri ısıttı.

YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU
YAVRU KÖPEKLERE, YAVRULARINI KAYBEDEN KEDİ SÜTANNE OLDU

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Kaynak: DHA

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