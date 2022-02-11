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Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti - Son Dakika

Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti

11.02.2022 09:04

Ankara'da zehir verildiği tespit edilen 10 yavru köpekten 8'i yaşamını yitirdi. Durum çevredeki hayvanseverler tarafından fark edilirken, bir sokak köpeğinin yavruların başında çaresizce nöbet tutması görenleri duygulandırdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi, Öveçleri Parkında meydana gelen olayda hayvansever Aslı Bayın saat 16.30 sıralarında Öveç Vadisine geldiğinde köpekleri 8'ini ölü, 2'sini de acı içinde yerde kıvranırken buldu. Bayın, 2 köpeği veteriner kliniğine götürürken, Veteriner hekimin yaptığı muayenenin ardından hayvanlara zehir verildiği belirtildi. Hayvanseverler, ölü köpeklerin bulunduğu yere geldi. Polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi.

Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i acı içinde kıvranarak can verdi

SOKAK KÖPEĞİ, ÖLEN YAVRULARIN BAŞINDAN AYRILMADI

Zehirlenen yavru köpekler ekipler tarafından otopsi yapılmak üzere götürülmek istendiği sırada başka bir köpek gelerek kokladı. Dakikalarca zehirlenen yavru köpeklerin başında bekleyen köpeği ise hayvanseverler uzaklaştırmak istedi. Ancak köpek ise zehirlenen köpeklerin başından ayrılmadı. Zor ikna edilen köpek ise olay yerinden uzaklaştığı sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yavru köpekler götürülmek istendi. Durumu gören diğer köpek ise bu seferde ekiplerin arkasından gitti. Bu durumu gören diğer hayvanseverler ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i acı içinde kıvranarak can verdi

CAN ÇEKİŞEREK ÖLMÜŞLER

Yavru köpekleri telef olmuş şekilde bulan hayvansever Aslı Bayın, "Bugün parka geldiğimde saat 4 veya 5 civarıydı. Ortalık çok felaketti. Yavru köpekler ölmüşlerdi. Bu yavru köpekler kime ne zarar verebilir ki? Yavru köpekler kesinlikle zehirlenmişler. Ben geldiğimde köpekler yavaş yavaş can çekişme evresine girmişlerdi. Bir kısmı da zaten ölmüştü. Biz ve bu arkadaşlar köpeklere daima bakıyoruz. Boğazımızdan kısıp bu hayvanlara veriyoruz. Çünkü hayvanların da bizim gibi bu dünyada yaşamaya hakları var" dedi.

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Veteriner, Ankara, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavru köpeklere zehir verip ölüme terk ettiler! 8'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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