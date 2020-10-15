Yavru köpekleri biberonla besliyor - Son Dakika

- Yavru köpekleri biberonla besliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yeni doğum yapmış ve yavrularına süt vermeyen köpeğin yavrularına hayvanseverler sahip çıktı. Diyarbakırlı Nurettin Şeker, süt içemeyen yavru köpekleri bebekler gibi biberonla beslemeye başladı.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Yukarı Karakuyu Küme Evlerinde ikamet eden Nurettin Şeker, yeni doğum yapmış köpeğin, yavrularına süt vermediğini görünce kolları sıvadı. Önce bir biberon alan Şeker, yavru köpekleri bebek gibi biberonla beslemeye başladı. Şeker'in bu hareketi çevredekilerin takdirini topladı.

"Süt vermezsek bu yavrular ölürler"

Önceden fark etmedikleri için iki yavru köpeğin açlıktan telef olduğunu aktaran Şeker, "Anne kangal köpeği yavrularına süt vermiyor. Biz de yavru kangal köpeklerini kendi ellerimizle besliyoruz. Anneleri süt vermesini bilmediği için biz onlara böyle süt veriyoruz. Ben süt vermesem bu yavrular ölürler. 2 tane yavru köpek farkında olmadığımız için telef oldu. Son anda fark ettik bu durumu ve biberonla süt vermeye başladık" diye konuştu.

Şeker, yavru kangal köpeklerini beslerken anneleri de kafesinde yavrularını beklediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.