Son Dakika Haberleri: Yavru köpekleri sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
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Yavru köpekleri sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evin duvarı ile toprak yığını arasındaki boşluğa sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yavru köpekleri sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, evin duvarı ile toprak yığını arasındaki boşluğa sıkışan 2 yavru köpek, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Çapaklı Mahallesi'nde yavru köpeklerin, toprak yığını ile evin duvarı arasındaki boşlukta sıkıştığını görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekleri kurtardı. Yavru köpeklere, itfaiye ekipleri su verdi.


Salihli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:12 Kaynak: DHA
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