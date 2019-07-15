Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:40 Kaynak: AA
'nın Demirci
ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Menderes
Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan balkonda yavru bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri, kuşun mahsur kaldığı balkona itfaiye aracının merdivenini uzattı. İtfaiye görevlisi tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuşa su verildi.
Yaralı olmayan yavru kumru doğaya bırakıldı.
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