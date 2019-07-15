Son Dakika Haberleri: Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı
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Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı

2 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yavru kumru sıkıştığı yerden kurtarıldı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde balkonda sıkıştığı yerden çıkamayan yavru kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan balkonda yavru bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kuşun mahsur kaldığı balkona itfaiye aracının merdivenini uzattı. İtfaiye görevlisi tarafından mahsur kaldığı yerden çıkarılan kuşa su verildi.
Yaralı olmayan yavru kumru doğaya bırakıldı.
Menderes, İtfaiye, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:40 Kaynak: AA
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