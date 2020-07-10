Yavru kurda can suyu - Son Dakika

Yavru kurda can suyu

Kamyon şoförü bitkin halde gördüğü yavru kurda su vererek hayata döndürdü

Hakkari'de aç ve susuz kalan yavru kurdu kamyon şoförü kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünden maden ocağına malzeme taşıyan bir kamyon şoförü, yolda aç ve bitkin gördüğü yavru kurda su ve ekmek vererek hayatta kalmasını sağladı.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyüne 15 kilometre mesafedeki bir maden ocağına malzeme taşıyan kamyon şoförü, yol üzerinde açlıktan ve susuzluktan yürüyemeyecek kadar bitkin düşen yavru kurdu gördü. Aracını durduran kamyon şoförü, bitkin düşen yavru kurda ekmek ve su vermek istedi. Fakat yavru kurt doğası gereği diş çıkarıp kamyon şoförünün yaklaşmasına izin vermedi. Şoför tehlikeye rağmen aracından getirdiği su termosunu yavru kurdun kafasına dökerek su vermeye çalıştı. Başına dökülen sudan hoşlanmayan yavru kurt diş göstermeye devam etti. Suyun tadını alan yavru kurt bir müddet sonra sakinleşerek başından aşağı boşalan suyu içmeye başladı.

Hayvansever kamyon şoförü, ekmek verdikten sonra yavru kurdu olduğu yerde bırakarak aracına binip uzaklaştı. Yavru kurt da bir süre sonra bölgeden uzaklaşırken, kamyon şoförü o anları ise cep telefonuyla görüntüledi.