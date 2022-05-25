Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeği yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeği yürekleri ısıttı

25.05.2022 23:04
Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeği yürekleri ısıttı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde koyun sürüsünü otlatan çobanın yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin videosu yürekleri ısıttı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde koyun sürüsünü otlatan çobanın yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeğinin videosu yürekleri ısıttı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi'ndeki kırsal alanda koyun sürüsünü otlatan çoban, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Sürüsünü korumak için yanında getirdiği çoban köpeğinin yavru bir kurda gösterdiği ilgiyi görüntüledi. Görüntülerde çoban köpeğinin yavru kurdu severcesine onunla oynaması yürekleri ısıttı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Elmadağ, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yavru kurda şefkat gösteren çoban köpeği yürekleri ısıttı - Son Dakika


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