Son Dakika Haberleri: Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle besledi
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Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle besledi

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile gündeme gelen Rizeli İbrahim Er, yeğenlerinin kendisine getirdiği kuşu eliyle beslemişti.

Yavru kuşa sahip çıktı, onu elleriyle besledi, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntüler ile gündeme gelen Rizeli İbrahim Er, yeğenlerinin kendisine getirdiği kuşu eliyle beslemişti.

Rize Merkez'e bağlın Pazarköy köyünde yaşayan İbrahim Er'in yeğenleri kendisine yerde yaralı olarak buldukları bir kuş getirdi. Küçük bir kutunun içinde gelen kuşu gören Er önce yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Daha sonra kuşa su ve yem veren Er kuşun hayata tutunmasını sağladı. Kuşu elleriyle yediren Er'in kuş ile diyaloğu ise herkesi kendisine hayran bıraktı. Kuşun ağzına eliyle yem koyan Er "Dedesi yesin. Anası olmayana analık, babası olmayana babalık ediyorum. Bu gerçek avcılığın kuralıdır. Gerçek avcılığın işi budur" ifadelerini kullanmıştı. O anlar ise bir telefonla anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmış, haberlere konu olmuştu.

Kuşu beslediği sırada kanat çırpışlarından kendisine sevgi gösterisi yaptığını anladığını dile getiren Er "Bunu korumak amacıyla aldık bana getirdiler bende onu bir kaç gün bakmak mecburiyetinde kaldım. Aynı bir bebek gibi muamele yaptım oda sevgisini kanatlarını çırparak bize hissettirdi" dedi.

İnsanın torunu olunca doğaya da sevgisinin arttığını sözlerine ekleyen Er "Bana kanat çarpınca yeğenim var kuşa 'Deden yesun seni' dedim. Yani insanın torunu oldu mu çocuklara, doğaya kuşlara sevgisi daha da artar, o açıdan 'Dede yesun seni' öyle bana kanat çırpınca aklıma o geldi onu söyledim yani" ifadelerini kullandı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:41 Kaynak: İHA
Rize Merkez, Rize, İbrahim Er, Güncel
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