Yavru kuşlar yuvadan uçana kadar traktörünü çalıştırmayacak - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Cengiz Erdinç Kösemen'in traktörüne yuva yapan kuş, yavruladı. Kösemen, yavrular uçana kadar traktörü çalıştırmayacağını söyledi.

İlmiye Mahallesi'nin eski muhtarı Cengiz Erdinç Kösemen, bahçe işlerinde kullandığı traktörünü çalıştırmak istediği sırada 4 yavru kuş ile karşılaştı. Traktörün motor bölümündeki kuş yuvasında yeni doğan kuşları gören Kösemen, "Yavruları görünce çok şaşırdım. Traktörü ara sıra, ihtiyaç olduğunda kullanıyorum. Yaklaşık 1 aydır da kullanmamıştım. Traktörü çalıştırmadan önce yaptığım kontrolde yuva ve yavruları gördüm. Her yer ağaçlık, bir sürü yuva yapılacak yer varken traktöre yuva yapmışlar. 'Bunda da bir hayır vardır' dedim. Bu yüzden yavrular büyüyüp, yuvadan uçana kadar traktörü çalıştırmayacağım" dedi.