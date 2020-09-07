Yavru kuşları görünce tarlasındaki otları biçmeye ara verdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yoncaları biçen çiftçi İsmail Baldan, bıldırcın yavrularının olduğu yuvayı görünce, ara verdiği biçme işine, bir gün sonra kuşların olmadığını görünce tekrar başladı.

Kaynarca Yeniçam Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan İsmail Baldan, tarlasındaki yoncaları biçerken, otların içinde bıldırcın yavrularını fark etti. Baldan, yuvayı görünce otları biçmeyi bıraktı. Bir gün sonra tekrar tarlaya gelen Baldan, yuvadaki yavruların olmadığını görünce otları biçmeye devam etti. İsmail Baldan, "İlk gördüğümde anneleri de yavruların yanındaydı. 8 yavru ve anneleri vardı. Bir gün sonra tarlaya geldiğimde annesi, yavruları başka bir yere taşımış sanırım, yoklardı. Av sezonu açıldı ama havalar sıcak olduğu için hayvanlar ikinciye yavrulamışlar. Avcılar bir müddet daha avlanmasalar iyi olur" dedi.