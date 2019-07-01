Son Dakika Haberleri: Yavru kuşu şırıngayla besliyor
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Yavru kuşu şırıngayla besliyor

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evinin bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla mama vererek besliyor.

Yavru kuşu şırıngayla besliyor, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yaşayan Ramazan Ergün, evinin bahçesinde bulduğu yavru kuşu şırıngayla mama vererek besliyor.
İlçeye bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken ceviz ağacını altında yavru kuş gördü. Henüz uçamayan ve açlıktan ölmek üzere olan yavru kuşu alarak evine getiren Ramazan Ergün, beslenmesini sağlamak için mama aldı. Ergün, şırıngayla mama verdiği yavru kuşu hayata döndürdü. Fındık bahçesinde gezdiği sırada ceviz ağacının altında yavru kuşu gördüğünü anlatan Ramazan Ergün, kuşu tekrar yuvasına koyamayınca eve götürdüğünü söyledi.

- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:34 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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