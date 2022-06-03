Yavru lemur Antalya Hayvanat Bahçesi'nin yeni ilgi odağı oldu

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki lemur ailelerinin yaşadığı bölümde bu yıl sadece bir yavru dünyaya geldi.

Barındırdığı 150'ye yakın türden 1500 hayvan nüfusu ile kente gelen turistlerin ve Antalyalıların ilgisini çeken Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda yavru sevinci yaşanıyor.

Hayvanat bahçesinin en sevimli sakinleri arasında yer alan halka kuyruklu lemur ailelerinden bu yıl bir doğum gerçekleşti.

Bir süre veterinerlerin gözetiminde kalan yavru, hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçilerle buluştu. Kafesteki diğer lemurların da yakından ilgilendiği, beslediği ve oyunlar oynadığı lemur yavrusuna, "şımarık" adı verildi.

Hayvanat bahçesinin yeni üyesi minik lemurun, diğer lemurların sırtına çıktığı, oyunlar oynadığı, meyve yediği anlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yavru lemurun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin etrafında uzun süre vakit geçiriyor.

Anne lemura da süt verimini artırmak için görevlilerce sık sık meyve kokteyli hazırlanıyor.

"Hareketlerinden dolayı 'şımarık' adını verdik"

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçesine bugünlerde en çok ziyaretçi çeken hayvanın yavru lemur olduğunu söyledi.

Yavrunun sağlıklı olduğuna değinen Arsun, şunları söyledi:

"6 çift lemurdan bu yıl sadece bir yavru dünyaya geldi. Bütün lemur ailelerinin yavrusu oldu diyebiliriz. Hepsi onu besliyor, onunla oyunlar oynuyor. Lemurlar yavruyu koruyor, kolluyor. Lemur ailelerinin tek yavrusu olunca adı da hareketlerinden dolayı 'şımarık' oldu. Biraz yaramaz kendisi. Çok sevildiği için sürekli şımarık hareketler yapıyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu oldu. Çocuklar gibi çok hareketli, daldan dala zıplıyor, bütün bireylerin sırtına çıkıyor. Diğer lemurlar onun bu hareketlerini tolere ediyor, sevgiyle ona yaklaşıyor. Çok sevimli bir yavru. Buraya gelen ziyaretçiler de onu çok seviyor."

Lemurların insanlara karşı çok nazik hayvanlar olduğuna dikkati çeken Arsun, "Meyveler, tohumlar ve çiçeklerle besleniyorlar. Son derece uysal ve sosyaller. İnsanlardan kaçmıyorlar. Özellikle güneşlendikleri anlarda çok sevimli oluyorlar." diye konuştu.

Hayvanat bahçesinin minik sakinleri

Bahar ve yaz aylarında Antalya Hayvanat Bahçesi'nin yeni bireylerle şenlendiğini dile getiren Arsun, "Hayvan refahına önem verdiğimiz için yavrumuz da çok oluyor. Ara cinsi papağanlarımız aşuk ve maşukun iki yavrusu oldu. O yavruların ismini de hayvanat bahçesindeki doğa sınıfına gelerek etkinliklere katılan çocuklarımız koyacak. Ceylanlarımızın 9 yavrusu oldu. Hepsi birbirinden sevimliler. Örümcek maymunu bir yavru dünyaya getirdi. O da annesinin ve grubunun göz bebeği, sevgilisi oldu." ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçelerinin nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların korunması anlamında da önemli merkezler olduğunu vurgulayan Arsun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doğada vatandaşlarımızın veya yetkililerin bulduğu yaralı hayvanları da burada tedavi edip yeniden doğal ortamlarına bırakıyoruz. Uzuv kaybı yaşayanların ise ömürleri boyunca bakımlarını üsleniyoruz. Örneğin yuvalarından düşen 9 karga yavrusuna veterinerlerimiz özenle bakıp, besliyor. Her yıl yüzlerce hayvanı tedavi edip sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürmelerini sağlıyoruz."