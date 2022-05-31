"Yavru lemur" Ormanya'nın yeni maskotu oldu - Son Dakika
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"Yavru lemur" Ormanya'nın yeni maskotu oldu

31.05.2022 10:24
"Yavru lemur" Ormanya'nın yeni maskotu oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'nın en son üyesi dünyaya gözlerini yeni açan lemur oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yer alan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'nın en son üyesi dünyaya gözlerini yeni açan lemur oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018'den bugüne kadar 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ormanya, aynı zamanda 53 türde 792 hayvana da ev sahipliği yapıyor.

Gerçekleşen doğumlarla ailesini büyütmeye devam eden Ormanya, geçtiğimiz günlerde dünyaya gözlerini açan lemur yavrusu ile bir ilke şahitlik etti.

Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğum, sağlıklı bir şekilde tamamlandı.

Belirli bir büyümeye gelene kadar annesinin kucağında yaşayan yavru lemur için özel alan hazırlandı, anne lemur için ise özel beslenme oluşturuldu.

Yaklaşık bir ay sonra anne kucağından ayrılan yavru lemur, daha sonra annesinin sırtında dolaşmaya başladı.

Kısa bir süreliğine Ormanya Doğal Yaşam Parkı Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde anne ile baş başa olması sağlanan yavru lemur için Ormanya'da isim arayışına başlandı.

Kısa sürede kendini toparlayan yavru lemur, Ormanya'da doğal yaşamın tadını çıkarıyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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