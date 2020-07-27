Yavru leylek düştüğü yuvasına koyuldu - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen yavru leylek, zabıta ve itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Zile ilçesinde Yunusemre Camisi'nin kubbesine her yıl yuva yapan leyleğin, uçamayan yavrusu düştü. Yavru leyleğin düştüğünü gören Ahmet Özyeşil (42), zabıta ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine camiye gelen zabıta ve itfaiye ekipleri uçamayan leyleği, bulunduğu yerden alarak yuvasına tekrar koydu. Yavru leyleğin yuvasına konulmasını, anne leylek ise havada uçarak izledi.

Yavru leyleğin ölmeden yuvasına tekrar konulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Özyeşil, "Evimiz yakın olduğu için leyleği uzun zamandır yaşantılarını severek izliyoruz. Burada saha çalışması yaparken leyleğin yuvasından düştüğünü ve annesinin onu beklediğini gördük. Yavru leyleğimizi zabıta ekiplerinin çalışması sonucu annesine kavuşturacağız. Annesi de bizi izliyor. Bu dünyada ortak yaşam içerisindeyiz. Canlıları korumalıyız. Nasıl ki biz rahat bir yaşam sürüyorsak onlarında rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri için yardımcı olmalıyız. Onlarda bir canlı hayvanları korumamız en kutsal vazifemiz" dedi.

İtfaiye personeli Ahmet Albayrak (56) ise, "Caminin kubbesine yuva yapmış leyleğimizin yavrusu yere düşmüştü. Yavruyu yuvasına koyarak annesine kavuşturduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.