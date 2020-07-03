Yavru leylekler, ilk kez çıkacakları ve yüzde 90'ının öleceği zorlu göçe hazırlanıyor - Son Dakika

AFRİKA'dan göç edip, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, belirli alanlardaki yuvalarda konaklayan leylekler, dünyaya getirdikleri yavrularını yaklaşık 1 ay sonra başlayacakları büyük ve zorlu göçe hazırlıyor. Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasındaki yüksek gerilim hatlarının direklerindeki yuvalarda, ebeveynlerini taklit ederek, ilk yolculuklarına hazırlanan yavru leyleklerin yüzde 90'ı, yaklaşık 5 bin kilometrelik göç yolunu, hastalık, açlık ve avcılık gibi nedenlerle tamamlayamayacak. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Öğretim Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Göçü, ağustos ayından itibaren bekliyoruz. Yavruların kaçının kışlığa yetişebileceğini ancak istatistiki olarak, markalamalarla söyleyebiliriz. Popülasyondaki sayının değişmemesine bağlı olarak yüzde 10'dan fazlası değil" dedi.
Afrika'dan, haftalar süren göç sonrası, mayıs ayından itibaren, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, belirli alanlardaki yuvalarında konaklamaya başlayan leylekler, bu bölgelerde dünyaya getirdikleri yavrularını, ağustos ayından itibaren başlayacakları, büyük ve zorlu dönüş yolculuğuna hazırlıyor. Diyarbakır-Bismil karayolu kenarında bulunan yüksek gerilim hatlarının demir direklerindeki yuvalarda, yavrularını büyüten leylekler, Dicle Nehri'ne yakın mesafede oldukları için beslenme konusunda sıkıntı çekmiyor. Ebeveynlerini taklit ederek, hayatlarının ilk ve uzun yolculuğuna hazırlanan yavru leylekler de rüzgarın yardımıyla, yuvada kanat çırparak uçmaya çalışıyor. İlk uçuş sonrası beslenme konusunda da ebeveynlerini gözlemleyerek avlanmaya başlayacak yavru leylekler, vücutlarında biriken yağlarla, göç yolunda tüketecekleri enerjiyi elde ederek, yolculuğa hazır hale gelecek. Ancak, yavru leyleklerin yüzde 90'lık kısmı, yaklaşık 5 bin kilometrelik Afrika yolculuğunda, hastalık, açlık ve avcılık gibi nedenlerle hayata tutunamayacak.
"Ekolojik dengeye katkıda bulunurlar. Yılanlar, kurbağalar, çekirgeler, diğer böcekler bunların yiyecekleridir. İyi beslenirler, vücutlarında yağ biriktirirler. Göçü biz ağustos ayından itibaren bekliyoruz biz. Yavru leylekler yaklaşık 1 buçuk ay burada ebeveynlerle birlikte avlanıyorlar. Yavrular, yuvadan ayrıldıktan sonra bile yuva civarında anneye babaya bağımlıdırlar. Onların yaptığı tüm hareketi inceliyorlar. Gözlüyorlar. Nerede avlanabilecekleri ve neleri avlayabileceklerini ebeveynden öğreniyorlar ve bol miktarda besin aldıkları için vücutlarında yağ birikimi oluyor ve dolayısıyla göçe, binlerce kilometrelik mesafeyi kat edecek güce enerjiye sahip olmuş oluyorlar. Yalnızca bizim bulunduğumuz bölgede değil. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde leylekler bir arada toplanmaya başlayacaklar. Buradan Hatay'a doğru giderler. Toplu halde Hatay'dan sonra Lübnan, İsrail, Sina Yarımadası ve Afrika Nil Vadisi boyunca Somali'ye ve Etiyopya'ya kadar gidiyorlar. Yavruların kaçının kışlığa yetişebileceğini ancak istatistiki olarak, markalamalarla söyleyebiliriz. Popülasyondaki sayının değişmemesine bağlı olarak yüzde 10'dan fazlası değildir. Çünkü her sene sayı, aşağı yukarı aynı kaldığı için leyleklerde büyük bir artış olmayacaktır. Muhtemelen büyük bir kısmı yaşamını erginliğe varmadan bitirmiş olacaktır. Ancak yüzde 10'u üremeye geçebiliyor. Göç yolunda hastalıktan, açlıktan ve avcı baskısında dolayı yüzde 90'ı ölüyor. Burada popülasyona katılan 135 leylekten çok azı bir sonraki jenerasyona üremeye geçecek. Yaşam savaşını, yüzde 10'luk kısım kazanacaktır."