Yavru Saka kuşları bakıma alındı - Son Dakika

Yavru Saka kuşları bakıma alındı

IĞDIR - Uçma denemesi yapan ve yuvalarından ayrılan yavru saka kuşları bakıma alındı.

Yeni yeni uçmaya başlayan ve uçma denemesi yaparken yuvalarından ayrılan yavru Saka kuşları ekipler tarafından bakıma alındı. Uçma denemesi yaparken yuvalarından ayrılan ve Necmettin Selçuk ile Ferhat Akar tarafından bulunan yavru Saka kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yavru Saka kuşlarını teslim alan ve bakımını yapan ekipler, Necmettin Selçuk ve Ferhat Akar'a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.