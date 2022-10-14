Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor - Son Dakika
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Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor

14.10.2022 10:47

Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor Çay işletmecisi Celal cıvgın: "Ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor" Adana'nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı...

Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor

Çay işletmecisi Celal cıvgın: "Ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor"

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, meyve, çekirdek, ceviz yiyen ve omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Belediye Terminalinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, evine giderken ağacın altında bitkin ve hareketsiz halde bulduğu sincabı evine götürerek şırıngadan sütle besledi. Cıvgın, kendisine geldikten sonra üzerinden inmeyen ve alışan sincabın adını "Boncuk" koydu.

Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladı. Çay ocağının neşe kaynağı olan Boncuk çay içip, meyve, çekirdek ve ceviz yiyor. Boncuk, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın, çocukların ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Celal Cıvgın, sincabı evine giderken gözleri bile açılmamış ağaçtan düşmüş halde bulduğunu anlatarak, "Bakkaldan süt aldım şırınga ile ufak, ufak beslemeye başladım. Daha sonra çekirdek yemeye, çay içmeye başladı. Geliştikçe domates salatalık gibi meyve sebze yemeye başladı. Alıştıkça üzerimden inmemeye başladı. İş yerime giderken fırından ekmek alıp iş yerimizi beraber açıyoruz beraber çalışıyoruz. İş yerimize gelen çocuklar aileler sincabı sevmeden gitmezler. Benimde hoşuma gidiyor çocuklara hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyorum. Artık büyüdü özgür ve serbest gidebilir, ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor." dedi.

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Kaynak: İHA

Pozantı, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru sincap çay ocağının maskotu oldu: Sahibinin omuzundan inmiyor, çay içip çekirdek yiyor - Son Dakika

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