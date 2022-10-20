Yavru Sincap koruma altına alındı - Son Dakika
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Yavru Sincap koruma altına alındı

20.10.2022 14:00

Yavru Sincap koruma altına alındı Çanakkale'de vatandaşlar tarafından bulunan yavru sincap, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Yavru Sincap koruma altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar tarafından bulunan yavru sincap, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Çanakkale'de kent merkezinde vatandaşlar tarafından bir yavru sincap bulundu. Vatandaşlar sincap için Çanakkale DKMP ekiplerine bilgi verdi. Yavru sincap ekipler tarafından alınarak, koruma altına alındı. Veterineri Meltem Dimişgi, tarafından yavru sincap sağlık kontrollerinden geçirildi. Dimişgi, yavru sincabı gözü gibi bakarak, avucundan su içirdi. O anları da kayıt altına aldı. Bir gün sonra ise yavru sincabın kaptan su içmeye alıştırıldı.

Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü sosyal medya paylaşımında, "Çanakkale merkezde duyarlı bir vatandaşımız tarafından bulunarak kurumumuza getirilen yavru sincabımız artık bize emanet. Ait olduğu doğasında kavuşturmak umuduyla" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, su, Güncel, Son Dakika

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