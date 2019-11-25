Son Dakika Haberleri: Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı
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Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

6 saat önce

Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldıMUŞ - Muş'taki Murat Nehri kenarında bir işletmede gece bekçiliği yapan vatandaş tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

MUŞ - Muş'taki Murat Nehri kenarında bir işletmede gece bekçiliği yapan vatandaş tarafından bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Tarihi Murat Köprüsü işletmesinde çalışan gece bekçisi Ömer Kırtan, gece saatlerinde fark ettiği nesli koruma altında olan yavru su samurunu yakalayarak telef olmasına engel oldu. Su samurunu bir müddet besleyen bekçi Kırtan, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne bildirdi. Yetkililerin teslim aldığı su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Su samurunu bulan bekçi Ömer Kırtan, gece suyun kenarında ses duyduğunu belirterek, su samurunu bulduklarını söyledi. Su samurunu yanlarına aldığını kaydeden Kırtan, "Su samura 1,5 saat yanımızda kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ve jandarmaya haber verdim. Jandarma gözetiminde geldiler, su samurunu yetkililere teslim ettik. Biz doğayı seviyoruz. Yetkililer, bulduğumuz hayvanı kendi elleriyle doğaya bıraktılar. Bizde bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

Murat Nehri, Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:12 Kaynak: İHA
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