Yavru Tema'cılar Çevre Bilinci Oluşturmak İçin Yürüdü
2 saat önce
Marmaris'te "Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.
Marmaris
'te "Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi. 200'e yakın öğrencinin katıldığı yürüyüşte, döviz ve pankarta yazılan yazılarla çevrenin önemine vurgu yapıldı.
Marmaris'in Bozburun
Mahallesi'nde "Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü" yapıldı. Bozburun sahilinde Bozburun İlkokulu ve Ortaokulu ile Söğüt
İlkokulu'nun katılımıyla "Yavru TEMA Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yürüyüşte doğaya saygı ile ilgili yazıların yer aldığı pankartlar taşındı ve Yavru TEMA marşı söylendi. Öğrencilerin çevreye karşı duyarlılıkları sokakta yürüyen vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:32 Kaynak: İHA
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