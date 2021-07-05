Yavru tilkiyi elleriyle böyle besledi - Son Dakika

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Yavru tilkiyi elleriyle böyle besledi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yıllardır gezgin arıcılık yapan Muhlis Aslan'ın en iyi dostlarından birisi yavru tilki oldu. Vauk dağındaki Aslan'ın barakasını aç kalınca sık sık ziyaret eden tilki karnını doyuruyor.

Merkeze bağlı Yeniyol köyünden olan 61 yaşındaki Aslan, arılarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane- Bayburt sınırında yer alan Vauk dağındaki Güvercinlik köyüne götürdü.

Burada kendisine baraka kurarak arılarının bakımını gerçekleştiren Aslan'ın iki yıldır komşuluğunu yapanlardan birisi de tilki ailesi. Arılara yakın bir noktadaki yuvasından sık sık çıkarak Aslan'ın yanına gelen bir yavru tilki ürkek bakışlar arasında Aslan'ın yemeğine ortak oluyor.

Aslan'ın elinden ekmeği alarak barakanın altına giden yavru tilkinin görüntüleri cep telefonuyla kayıt altına alınırken, elindeki ekmeği vermek için yavru tilkiye "Gel arkadaşım gel. Korkma. Yine var" diye sesleniyor.

Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede tilkiler olduğunu ve yedirdiğini fakat o zamanlar daha ürkek oldukları için kaçtıklarını ifade eden Aslan, bu yıl yavrulardan birisinin yakınlık gösterdiğini ve sürekli alanda bulunarak kendisine arkadaşlık yaptığını söyledi.

Yavru tilkinin yemek saatlerinde barakayı ziyaret ettiğini hatta bazen tabaktan yemek aldığını dile getiren Aslan, "Geçen yıl da taş yığınlarının arasında yuvası vardı. Yine yediriyordum ama kaçıyordular. Bu yıl bir tanesi çok yakınlık gösterdi. İkindi saatlerinde geliyor, akşamları da bazen geliyor. Yemek saatlerinde geliyor. Yediğimizin kokusunu alır almaz barakanın yanına geliyor. Konteynerin altına gizleniyor" diye konuştu.

Önceki yıllarda da doğada bulunan kekliklere yem verdiğini anlatan Aslan, doğadaki tüm canlılara saygı duyulması gerektiğini ve onların da yaşam hakkı olduğunu sözlerine ekledi.