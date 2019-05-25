Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Silivri
'de havuza düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Selimpaşa
Mahallesi'ndeki bir villanın sahibi, bahçesindeki havuza yavru tilki düştüğünü görünce, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru tilkiyi havuzdan çıkararak üşümemesi için battaniyeye sardı.
Silivri İtfaiye
İstasyonu'na götürülen yavru tilki, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Belediyenin hayvan barınağına götürülen tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar
1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.