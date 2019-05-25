Son Dakika Haberleri: Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

9 saat önce

Silivri'de havuza düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yavru tilkiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Silivri'de havuza düşen yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selimpaşa Mahallesi'ndeki bir villanın sahibi, bahçesindeki havuza yavru tilki düştüğünü görünce, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yavru tilkiyi havuzdan çıkararak üşümemesi için battaniyeye sardı.
Silivri İtfaiye İstasyonu'na götürülen yavru tilki, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Belediyenin hayvan barınağına götürülen tilkinin Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:31 Kaynak: AA
Selimpaşa, Silivri, İtfaiye, Güncel
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