Son Dakika Haberleri: Yavru Timsahlardan Bursasporlu Futbolculara Moral

Yavru Timsahlardan Bursasporlu Futbolculara Moral

33 dakika önce

Bursasporlu futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesi kendilerini kaldıkları otelde ziyaret eden Batıkent Futbol Okulu'nun sporcuları ile sohbet etti.

Yavru Timsahlardan Bursasporlu Futbolculara Moral, System.String[]
Bursasporlu futbolcular, MKE Ankaragücü maçı öncesi kendilerini kaldıkları otelde ziyaret eden Batıkent Futbol Okulu'nun sporcuları ile sohbet etti.

Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda oynayacağı karşılaşma için konakladığı otelden ayrılmaya hazırlanan Bursaspor kafilesinin sürpriz ziyaretçileri vardı. Ankara Batıkent Bursaspor Futbol Okulu'nun küçük sporcuları, yeşil-beyazlılara moral ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcular, yavru timsahlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Futbolcular, geleceğin yıldızları için formalarını da imzaladı.

Çocukların örnek aldığı futbolcularla buluşmasının çok önemli olduğu söyleyen Ankara Batıkent Bursaspor Futbol Okulu altyapı sorumlusu Mustafa Cihan Çağlar, "Çocuklarımızın unutamayacakları bir an. Biz çocukların hem ahlaki hem de fiziki açıdan spordan ayrılmamalarını istiyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve kendilerine bir vasıf edinmelerini istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:28 Kaynak: AA

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