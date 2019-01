Yavru Vatan da "Girişimcilik Merkezi" Heyecanında

Kuracağı Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile İzmir 'i bu alanda marka yapmayı hedefleyen İzmir Ticaret Odası'na "yavru vatan"dan destek geldi. Odayı ziyaret eden Lefkoşa Türk Belediyesi yetkilileri de buna benzer bir proje için çalıştıklarını, beyin göçünü tersine çevirmek istediklerini, bu proje başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapabileceklerini dile getirdi.İzmir Büyükşehir Belediye ile kardeş şehir protokolü imzalanmak üzere İzmir'de bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi Heyeti, İZTO'yu da ziyaret etti. Lefkoşa Türk Belediyesi Heyeti Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Salih Çeliker ve Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Önder Ecesoy, Mehmet Manavoğlu , Öykü Akcan ve Safiye Özaltıner'dan oluşan heyeti, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan karşıladı.Elmasoğlu projeyi anlattıToplantıda gelen heyete seslenen Cemal Elmasoğlu, Oda'nın eski hizmet binalarında Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi kurmayı planladıklarını, sanayi ve ticari geçmişi köklü bir kent olan İzmir'de her iki sektörün de sorunlarına çağın gereklerine uygun biçimde çözüm bulacaklarını dile getirdi. Büyük firmalarla girişimcileri buluşturarak kentte katma değeri yüksek üretim ve hizmet hedeflediklerini vurgulayan Elmasoğlu, dijitalleşme sürecini tamamlayamayan hiçbir organizasyonun ayakta kalamayacağına, kendilerinin de bu yönde büyük gayret gösterdiklerine dikkat çekti. Konuşmasında İzmir'in yatırım avantajlarını da anlatan Elmasoğlu, ortak işbirliklerine hazır olduklarını kaydetti.Eski hal girişimcilik merkezi olacakLefkoşa Türk Belediyesi Heyeti Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Salih Çeliker de, Lefkoşa ile İzmir'in birçok benzerliği bulunduğunu belirterek İZTO ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasındaki yakın ilişkileri anımsattı. Her konuda çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Çeliker, özellikle turizm alanında yapılan yatırımların karşılığının mutlaka alınacağını söyledi. Çeliker, Almanya ve İngiltere 'de birçok vatandaşlarının bulunduğunu ve bu beyin göçünü tersine çevirmek istediklerini belirterek, "İleri teknoloji alanında çalışabilecek girişimcilere alan açmak, teknoparklar ile bu girişimcileri desteklemek istiyoruz. 5 milyon Euro'luk bir proje ile eski hali, girişimcilik merkezine çevireceğiz. 900 metrekare alanda start-uplara hzimet verecek bir merkez oluşturmuş olacağız. Diğer bir konu ise Yakın Doğu Üniversitesi elektrikli otomobil üretimine başlıyor. Biz ihracatın önemin farkındayız, küçük ve teknolojik üretimler ile bunu artırabileceğimize inanıyoruz" dedi.Çok uygun koşullarda yatırım fırsatıGelecek her yatırımın siyasi kısıtlamalar altında olan Kıbrıslı Türkler için nefes olacağına inandıklarını belirten Çeliker, yapılacak yatırımın niteliğine göre neredeyse sıfıra yakın, makul kiralarla sanayi bölgelerinde alan tahsisi yapılabildiğini belirtti. Böylelikle firmaların öz sermayelerini alan ve bina yatırımına harcamayacağını dile getiren Çeliker, "Yükseköğretim sektöründe 101 bin öğrenciye ulaşmış durumdayız. Gelen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1+1, 2+1 tipi konut yapımı büyük fırsat sunuyor. Aynı zamanda turizm alanında büyük 5 yıldızlı otel yatırımları da düşünülebilir. Biz Kıbrıs'ın sürdürülebilir turizm ile anılmasını istiyoruz. Tarih, kültür, deniz-kum ve daha birçok alanda turizm imkanına sahibiz" bilgilerini verdi. - İZMİR