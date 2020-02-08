Yavru vatan Kıbrıs'tan depremzedelere 2 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yavru vatan Kıbrıs'tan depremzedelere 2 tır yardım - Son Dakika

Yavru vatan Kıbrıs'tan depremzedelere 2 tır yardım

7 saat önce

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depremine yavru vatan Kıbrıs'tan 2 tır yardım geldi.

Yavru vatan Kıbrıs'tan depremzedelere 2 tır yardım, System.String[]

24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depremine yavru vatan Kıbrıs'tan 2 tır yardım geldi.


24 Ocak'ta yaşanan 6.8'lik depremin ardından yardım tırları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda yavru vatan Kıbrıs'tan vatandaşlar ve 16 STK depremzedeler battaniye, yatak, yorgan, yastık, ısıtıcı ve uyku tulumundan oluşan 2 yardım tırı gönderdi. Tırlar Elazığ'a gelerek Türk Kızılay'ına teslim edildi.


Kıbrıs'taki yardımların koordinasyonunu sağlayan Halil Şiranlı, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar ve STK'lar olarak karınca kararınca bir yardım kampanyası başlattık. Yardım kampanyamızı başlatmamızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kızılay çatısı altında yaptık. Türk Kızılay'ı ile koordineli çalıştık. Yardım tırlarımız geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak bunu derinden hissettik. Türkiye'ye geçmiş olsun diliyoruz. Anavatanımız yardımlarımızı kabul ettiği için de Türkiye Kızılay'ına teşekkür ediyorum" dedi.


Şu ana kadar 2 tır yardım topladıklarını ifade eden Şiranlı, "1 tırımızda yiyecek Kıbrıs portakalı var, diğer tırda da herkesin kullandığı battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, giyim ve ayakkabı var" diye bilgi verdi.


Elazığ'da yaşanan depremden sonra Türkiye'nin ve gurbetçilerin yardım göndermek için çok büyük bir gayret içerisine girdiğini aktaran Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşlarımızın yardımını buraya ulaştığını duyduk ve çok mutlu olduk. 2 tır yardım organize etmişler onu Elazığ'da ki depremzedelere bizim elimizle ulaştırmayı kararlaştırmışlar inşallah o yardımları teslim alacağız ve Kıbrıs Türk halkının sevgisini, sempatisini, yardımını ve dayanışma ruhunu Elazığlılar ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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