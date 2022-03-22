Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi - Son Dakika

Yavru yaban domuzlarını doğal ortamlarında fotokapan görüntüledi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğal alanlarında yiyecek bulmaya çalışan yavru yaban domuzlarının telaşlı hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğal alanlarında her yeri eşeleyerek yiyecek bulmaya çalışan yavru yaban domuzlarının telaşesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün fotokapanına yansıdı. Yavru yaban domuzlarının hummalı yemek bulmaya çalıştığı görüntüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.