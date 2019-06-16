Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı
30 dakika önce
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun
, saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu kurtardı. Yavru yaban domuzu, daha sonra doğaya bırakıldı.
- Muğla
Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak
Yıldırım düşmesi sonucu bir ev yanarak kül oldu
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi