Son Dakika Haberleri: Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı
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Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yavru yaban domuzu, düştüğü kuyudan kurtarıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 3 metre derinlikteki iç boş su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Milas'ın kırsal İçme Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cafer Torun, saat 14.00 sıralarında, arazideyken duyduğu sesleri takip edince boş su kuyusu içinde yaban domuzu yavrusunu gördü. Torun, bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri, 3 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzunu kurtardı. Yavru yaban domuzu, daha sonra doğaya bırakıldı.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
İtfaiye, Muğla, Milas, Güncel
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