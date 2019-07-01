Son Dakika Haberleri: Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
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Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztopraklı köyünde 3 metre derinliğinde, içi boş su kuyusuna düşen yavru yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Boztopraklı köyünde yaşayan Yusuf Küçüksoy isimli vatandaş kullanılmayan su kuyusundan bir süredir ses geldiğini duyunca, kuyunun içinde yavru bir yaban domuzu olduğunu gördü. Küçüksoy domuzun kuyudan çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Boztopraklı köyüne gelen Andırın Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan çıkararak doğaya bıraktı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
Andırın, Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel
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