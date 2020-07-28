Yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti - Son Dakika

Yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti

Tedavileri yapılan leylekler doğal hayata dönmeyi bekliyor

VAN - Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen 6 leylek, getirildikleri merkezdeki tedavilerinin ardından doğal hayata dönmeyi bekliyor.

Van bölgesinde ilkbahar aylarında çeşitli nedenlerle yuvasında düşen, anneleri öldürülen birçok yavru kuş türüne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Van Gölü Havzasında rüzgardan yuvalarının bozulmasıyla ve ya çeşitli nedenlerle yuvasından düşmüş leylekler, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne getirilen leylekler, ardından bakım ve tedavileri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

"Yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti vermekteyiz"

Burada leyleklerin bakımını titizlikle yapan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, son günlerde getirilen leyleklerin sayısında artış yaşandığını belirtti. Van Gölü Havzası'nda yaşayan bütün yaban hayvanlarıyla ilgili çözüm yolu üretip, tedavilerini yapıp tekrar doğaya kazandıklarını ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, "Bu sene pandemiyle birlikte merkezimize çok sayıda yuvadan düşmüş, annesinden ayrılmış yaban hayvanı geldi. Bu nedenle merkezimizde yavru yaban hayvanlarına kreş hizmeti vermekteyiz" dedi.

"Sonuç olarak uçma seviyesine geldiler"

Getirilen 6 leylekten tedavisi tamamlanan iki leyleğin uçma seviyesine geldiğini dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak merkeze getirilen 6 leyleklerden 2'si rüzgar nedeniyle yıkılan yuvadan düşmesi sonucu vatandaşlar tarafından getirildi. Bunlar herhangi bir sebeple yuvadan ayrılan kuşlardır. Biz burada bakım, tedavilerini yaptık. Sonuç olarak uçma seviyesine de geldiler. 6 leylekten 2'si doğaya dönecek şekilde hazır. Biz onları serbest bıraktık. Eğer bizden memnunlarsa merkezimizde kalacaklar, doğaya dönmeye kesin kanaat getirilerse tekrar doğaya dönecekler. İki leylekte kırık vardı. Kırık bulunan leylekleri ise uzun süre misafir edeceğiz."