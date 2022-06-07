Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü - Son Dakika
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Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü

07.06.2022 10:27

Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü Elazığ'da koruma altında olan yavru dağ keçisi, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ankuzu Baba Dağı'na kadar geldi.

Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan yavru dağ keçisi, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ankuzu Baba Dağı'na kadar geldi.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü. Dağın yamacında bir süre gezen yavru yaban keçisi, daha sonra gözden kayboldu. Yavru yaban keçisini gören amatör doğa fotoğrafçısı Salih Tetik o anları kayıt altına aldı.

Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü
Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü
Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü
Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Elazığ, Harput, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru yaban keçisi Ankuzu Baba Dağı'nda görüldü - Son Dakika

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