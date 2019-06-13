Son Dakika Haberleri: Yavru yaban keçisi koruma altına alındı
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Yavru yaban keçisi koruma altına alındı

1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında bulunan yavru yaban keçisi, jandarma ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Yavru yaban keçisi koruma altına alındı, System.String[]
Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında bulunan yavru yaban keçisi, jandarma ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Refahiye ilçesi Kayı Köyü kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan yaklaşık 15 günlük yavru yaban keçisi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri yavru yaban keçisini teslim alarak Erzincan DKMP Şube Müdürlüğüne getirdi. Yaban keçisi yavrusunun gerekli bakım ve beslenme ihtiyaçları DKMP ekiplerince karşılandı. Biberonla süt içen yavru keçi, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmek üzere ekipler tarafından yola çıkarıldı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Erzincan, Refahiye, Jandarma, Yaban, Güncel
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