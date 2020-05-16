Yavrular korona sürecinde aç kalmadı - Son Dakika

Yavrular korona sürecinde aç kalmadı
Korona virüs (Covid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Eskişehir'de yavru kedi ve köpekler hayvanseverler tarafından beslenerek hayata tutunmaları sağlanıyor.
Korona virüs (Covid-19) sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Eskişehir'de yavru kedi ve köpekler hayvanseverler tarafından beslenerek hayata tutunmaları sağlanıyor.
Eskişehir'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yavru kedi ve köpekler ile anneleri yardımseverler tarafından beslendi. Yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına hayvanseverler koşmaya devam ediyor. Özellikle yavru kedi ve köpeklerin beslenmesi hayata tutunmalarını da sağlıyor. Şehrin bir çok noktalarında yapılan çalışma ile özellikle havalarında ısınmasıyla sokak hayvanlarının yaşaması için mücadele ediliyor. Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, özellikle Korona virüs sürecinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulmakta zorlandığını hatırlatan Çiçek, "Biz elimizden geldiğince sokaktaki dostlarımıza yardım ediyoruz. Onların yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kedi ve köpek yavrularının yaşaması bu bakımlara bağlı" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:18 Kaynak: İHA
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