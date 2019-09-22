Son Dakika Haberleri: "Yavrularımızı bize versinler"
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"Yavrularımızı bize versinler"

1 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

4 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için oturma eylemine katılmak amacıyla Kütahya'dan gelen anne Hatice Levent, kızının Bitlis'te üniversite öğrencisiyken dağa götürüldüğünü söyledi.

"Çocuğumun beynine girdiler, götürdüler." ifadesini kullanan anne Levent, kızından 4 yıldır haber alamadığını belirtti.

Levent, kızına kavuşmak için çalmadık kapı bırakmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben yavrumu istiyorum. Ben kızımı diri istiyorum. Bitlis'te ilk gidişimde kızımın arkadaşları bana, 'Fadime'yi dağa götürdüler.' dedi. Benim çocuğumun kalbi delikti. Siyaset nedir bilmeyiz biz. Kızımızı onlar için büyütmedik. Ne cefa ile yokluklarla büyüttük. Yavrularımızı bize versinler."

Levent, oturma eylemini televizyondan gördüğünü, evladına kavuşmak için katılmaya karar verdiğini sözlerini ekledi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bitlis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:30 Kaynak: AA
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