Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi - Son Dakika

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Hayvanlar arasındaki mücadele ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak yuvasını korumak isteyen komodo ejderi ile piton arasındaki mücadele saniye saniye kaydedildi. Yuvasındaki yumurtaları korumak isteyen komodo ejderi, pitona şans tanımadı ve yavrularını korumayı başardı.

ŞANSINI YENİDEN DENEMEK İSTEDİ

Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

İKİNCİ ŞANSI DA BOŞA ÇIKTI

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı. Ancak rakibinin ikinci hamlesine de sert karşılık veren komodo ejderi, yılanın yuvasına girmesine müsaade etmedi.