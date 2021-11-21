Hayvanlar arasındaki mücadele ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak yuvasını korumak isteyen komodo ejderi ile piton arasındaki mücadele saniye saniye kaydedildi. Yuvasındaki yumurtaları korumak isteyen komodo ejderi, pitona şans tanımadı ve yavrularını korumayı başardı.
Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından kaydedildi.
Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı. Ancak rakibinin ikinci hamlesine de sert karşılık veren komodo ejderi, yılanın yuvasına girmesine müsaade etmedi.
Son Dakika › Yaşam › Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi - Son Dakika