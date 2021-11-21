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Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi - Son Dakika

Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi

21.11.2021 13:58

Doğal yaşama ilişkin videolar, sosyal medyanın ve çeşitli mecralarında gündem olmaya devam ediyor. Yavrularını pitondan koruyan komodo ejderi ile piton arasındaki mücadelede nefes kesti. Ejder, pitonu yavrularından uzak tutmayı başardı.

Hayvanlar arasındaki mücadele ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak yuvasını korumak isteyen komodo ejderi ile piton arasındaki mücadele saniye saniye kaydedildi. Yuvasındaki yumurtaları korumak isteyen komodo ejderi, pitona şans tanımadı ve yavrularını korumayı başardı.

ŞANSINI YENİDEN DENEMEK İSTEDİ

Yumurtalarının üzerinde yatan komodo ejderi gizlice yuvaya girmeye çalışan yılana birden saldırdı. Hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalan yılan şansını tekrar denemek istedi. O anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

İKİNCİ ŞANSI DA BOŞA ÇIKTI

Yuvadan uzaklaşan piton daha sonra tekrar yuvaya girmeye çalıştı. Ancak rakibinin ikinci hamlesine de sert karşılık veren komodo ejderi, yılanın yuvasına girmesine müsaade etmedi.

Yavrularına göz dikilince gözü dünyayı görmedi! Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Yavrularına göz dikilince gözü dünyayı görmedi! Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Yavrularına göz dikilince gözü dünyayı görmedi! Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Yavrularına göz dikilince gözü dünyayı görmedi! Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Yavrularına göz dikilince gözü dünyayı görmedi! Komodo ejderi ile pitonun ölümcül savaşı
Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi - Son Dakika
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