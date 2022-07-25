6 yavrusuyla birlikte kurtulamayan köpek, havlayarak sesini duyurmaya çalıştı. 2 gün sonra yoldan geçen bir vatandaş, köpeği fark ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, 3 yavrusu ölmüş olan anne köpeği ve yaşam mücadelesi veren 3 yavru köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. 1 saat süren çalışma sonucu 3 yavrusuyla kurtarılan anne köpek, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Ümitalan, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yavrularıyla birlikte zifte yapışan anne köpek itfaiye ekiplerince böyle kurtarıldı - Son Dakika

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