Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi - Son Dakika
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Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

09.05.2022 11:23

- Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi Anneler Günü'nde yavrusu kanala düşen köpek, kurtarılana kadar başından ayrılmadı Kocaeli'de dün yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı.

- Yavru su kurtarılana kadar başında bekledi

Anneler Günü'nde yavrusu kanala düşen köpek, kurtarılana kadar başından ayrılmadı

KOCAELİ - Kocaeli'de dün yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Olay, Anneler Günü'nde Kocaeli'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı.

Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

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Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı Kanalizasyon kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi - Son Dakika
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