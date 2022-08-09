Yavrusu ölen köpek, mezarının başından ayrılmadı

Yavrusu ölen köpek adeta yas tuttu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde annesiyle tedavi sonrası buluşan ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, bırakıldığı alanda ölü bulundu. Anne köpek, ölmüş yavrusunun mezarı başından uzun süre ayrılmadı.

Kemal Sağır ve arkadaşları geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de ön ayaklarında rahatsızlık olan bir yavru köpek fark edip onu iyileşmesi için veteriner kliniğine götürülmüşlerdi. Tedavisinin ardından yavru köpeğin, annesi ve kardeşleriyle buluşma anı iç ısıtmıştı.

Tedavisinin üzerinden günler geçen yavru köpeği beslemek için alana tekrar giden Kemal Sağır ve arkadaşları, minik yavruyu ölmüş vaziyette buldu. Yavrunun ardından oldukça üzülen hayvanseverler, bir mezar kazıp yavruyu gömdüler. Yavrusunun başında bekleyen ve onu koklayan anne ise mezarın başından uzun süre ayrılmadı. Talihsiz köpeğin, yavrusunun cansız bedeni başında bekleme anları amatör kamera ile kayda alındı.