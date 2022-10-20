YAVRUSUNDAN AYIRILIP KESİME GÖTÜRÜLEN İNEK, EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE

Bursa'da, 2 aylık hasta buzağısından ayrılıp kesime gönderilen ineği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri satın aldı. Emekli Hayvanlar Çitfliği'nde annesiyle yeniden buluşan buzağının tedavisine de başlandı.

Bursa'da 2 aylık hasta buzağısı olan inek, sahibi tarafından kesilmek üzere mezbahaya verildi. Buzağının hasta olduğu ve annesinin sütünü içemediği için bağışıklığının düştüğü ihbarını alan HAYTAP gönüllüleri harekete geçti. Mezbahaya giden HAYTAP yetkilileri, buzağının inekten ayrılmaması gerektiğini ve ikisini de satın almak istediklerini söyledi. İnek ve buzağı, uzun uğraşlarla satın alınıp Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Buzağının tedavisine de başlandı. İnek ve buzağısına, önceki gün doğum yapan HAYTAP'ın İzmir Temsilcisi Senem Demirel Acar ile bebeği Uraz'ın isimleri verildi.

'SENEM' VE 'URAZ' İSİMLERİ VERİLDİ

İneği getirdiklerinde buzağıyla kavuşma anının duygulandırdığını belirten veteriner hekim Mustafa Ağar, Bir köylü tarafından anne satılıyor, yavru tek kalıyor. Bir komşu ihbar etti. Bunun üzerine mezbahadan kurtardık. Mezbahadan getirdiğimizde gerçekten de durumu iyi değildi. Yavru Uraz çok acıkmıştı. Anne de yavruya hasret kalmıştı. Burada onların birlikte olmasına vesile olduk dedi.

'İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK'

Çalışanları, HAYTAP'ın yönetim kurulu ve tüm gönüllülerin duruma vesile olduğunu söyleyip emeği geçenlere teşekkür eden Ağar, İlk gittiğimizde köylünün ineği sattığını söyledi komşusu. İhbar üzerine anneyle yavruyu görmeye gittik. Gittiğimizde yavru artık yalnız, anne inek de mezbahaya gitmişti. Mezbahanın kapısında anneyi bulduk ve köylüyü ikna etmeye çalıştık. Tabi bu zor oldu. Yani biraz süreç uzun sürdü. Kendi aramızda bir anlaşma oldu. Anlaşma gereği anneyi zar zor alabildik. Sonra yolumuz Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne düştü. Bugün buradayız. Sonra kaldığı ahırdan yavruyu aldık. Çiftlikte ikisi birbirini gördü. Tekrar bir araya geldiler dedi.