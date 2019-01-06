Son Dakika Haberleri: Yavrusunu Yangından Kurtarırken Yaralanan Köpek Öldü

Yavrusunu Yangından Kurtarırken Yaralanan Köpek Öldü

1 saat önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yavru köpeğini kurtarırken yaralanan köpek ve yavrusu öldü.

Yavrusunu Yangından Kurtarırken Yaralanan Köpek Öldü, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 3 katlı ahşap evde çıkan yangında yavru köpeğini kurtarırken yaralanan köpek ve yavrusu öldü.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Hacıyeri köyünde Muhammed Doğan'a ait ahşap binada çıkan yangında, bodrum katında yeni doğmuş 2 yavrusunu dışarı çıkarırken yaralanarak tedavi altına alınan köpek ve yavrusu kurtarılamadı.

Gönüllü olarak olay yerine gelen ve köylülerden köpeği teslim alarak muayene eden veteriner Gökhan Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı köpek için gereken müdahaleleri yaptıklarını belirterek, "Köpeğimiz ve yavrusu ciddi yanıklar içerisindeydi. Gerekli müdahaleleri yapmamıza rağmen yavrusuyla aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz ama elimizden geleni yaptık, bu yönde vicdanımız rahat." dedi.

Olay


Hacıyeri köyünde yaşayan Muhammed Doğan'a ait ahşap binada 1 Ocak'ta yangın çıkmış, köylülerin desteğiyle yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelmişti.


Yanan binanın zemin katından gelen sesler üzerine çevrede inceleme yapan vatandaşların, yavrusunu dışarı çıkarmak isterken yaralı buldukları köpek tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, 3. Sayfa
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