Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı - Son Dakika
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Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı

12.04.2022 17:43

Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı Geçtiğimiz günlerde hastalığı sebebiyle çevredekiler tarafından Uludağ Üniversitesinin hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğinin peşini bırakmayan anne köpek, diğer yavrularını da alıp hastane bahçesini yuva yaptı.

Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı

BURSA - Geçtiğimiz günlerde hastalığı sebebiyle çevredekiler tarafından Uludağ Üniversitesinin hayvan hastanesine getirilen yavru köpeğinin peşini bırakmayan anne köpek, diğer yavrularını da alıp hastane bahçesini yuva yaptı.

Geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlar tarafından yavru bir sokak köpeği, hastalandığı için Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilmiş, anne köpek ise yavrusunun peşini bırakmaması dikkat çekmişti. Veteriner hekimler tarafından ishal olduğu belirlenen yavru köpek, tedavisi tamamlanmasına yakın anne köpeğin hastaneye geldiği görüldü. Saatlerce yetişkin köpeğin hastane önünde beklediğini gören veterinerler, yavru köpeğin annesi olabileceği ihtimali üzerine köpeği hastaneye aldı. Veteriner Hekim Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında hastane koridoruna çıkardı. Yavru köpek, yetişkin köpeğin yanına koşarak, süt emmeye başladı. Tedavisi tamamlanan yavru köpek, annesinin peşinden giderek hastaneden ayrıldı.

Aradan geçen zamanın ardından anne köpeğin, hastanenin çevresinde sık sık görülmeye başladığı dikkat çekti. Duyarlı insanların ve hekimlerin kendisine yardım etmesini fırsat bilen anne köpek, diğer yavrularını da alıp üniversiteyi yuva bellediği fark edildi. Ağaçların altında yavruları ile yuvarlanan oyunlar oynayan köpek, Veteriner Hekim Elif Ünlü tarafından bulundukları yerde de ziyaret edildi. Ünlü, "Yavrunun tedavisini tamamladık. Anne ve diğer yavrular da gayet sağlıklı. İlerleyen günlerde anneye kısırlaştırmak ve yavruları da sahiplendirmek istiyoruz. Kulübenin olduğu nokta caddeye yakın olduğu için yavrular yola atlıyor, ezilme tehlikesi geçiriyorlar. Yurtta kalan öğrenciler besleyip sürekli kontrol ediyorlar" dedi.

Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı
Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı
Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı

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Veteriner, Hastane, Uludağ, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavrusunun peşinden hastaneye gitmişti, o köpekler hastane bahçesini yuva yaptı - Son Dakika


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