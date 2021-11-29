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Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor - Son Dakika

Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor

29.11.2021 21:57

- Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor Koyun "Boncuk" ile sahibi arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 70 yaşındaki Mustafa Türk ve "Boncuk" ismini verdiği koyun arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor.

- Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor

Koyun "Boncuk" ile sahibi arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 70 yaşındaki Mustafa Türk ve "Boncuk" ismini verdiği koyun arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor. Yavruyken alıp beslediği Boncuk çarşıda pazarda sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor.

Dervişpaşa Mahallesinde yaşayan Mustafa Türk, yavruyken alıp beslemeye başladığı ve Boncuk ismini verdiği koyun büyürken sahibine öyle alıştı ki onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Koyun Boncuk ile Mustafa Türk, sabah evden beraber çıkıp çarşıya alışverişe gidiyorlar dönüşte beraber tekrar eve dönüyorlar.

Evin hemen önünde yatıp kalkan Boncuk, sahibi evden adım atınca peşine takılıyor. Zamanla aralarında böyle bir dostluk geliştiğini ve bundan da çok mutlu olduğun söyleyen Mustafa Türk, "Biz bunu yavruyken aldık besledik büyüttük. Eve dahi beraber girip çıkıyoruz. Bir birimize alıştık. Benimle beraber sağlık ocağına gidiyor, markete beraber gideriz. Çarşıya çıkacağım zaman peşime takılır benimle beraber gezer. Ekmek almaya dahi fırına beraber gidiyoruz. Sabah 8 buçukta meler beni uyandırır. Biz kapıları dahi kapatmıyoruz çünkü ben evden çıkmadan hiçbir yere gitmez beni bekler" dedi.

Mustafa Türk'ün eşi Hayriye Türk ise, "Biberon ile besledik büyüttük. Evimizde besliyoruz. Benim iki çocuğum vardı bununla 3 oldu. Evimizin bir ferdi koyunumuz. Çocuklarımdan hiçbir farkı yok" dedi.

Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor
Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor
Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor
Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor

Mustafa Türk, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavruyken alıp beslediği koyun sahibinin peşini bir an olsun bırakmıyor - Son Dakika
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