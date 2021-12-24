Üye Girişi
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI - Son Dakika

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

24.12.2021 10:58

MERSİN'de Sebih Aydın'ın (37), 5 yıl önce yavru olarak alıp büyüttüğü ve 'Paşa' ismini verdiği 10 bin TL değerindeki konuşan papağanı çalındı.

MERSİN'de Sebih Aydın'ın (37), 5 yıl önce yavru olarak alıp büyüttüğü ve 'Paşa' ismini verdiği 10 bin TL değerindeki konuşan papağanı çalındı. Güvenlik kamerasında görülen şüpheliden şikayetçi olan Aydın, "Paşa, evladımız gibiydi, mahallenin simgesiydi. Çalan kişi lütfen geri getirsin" dedi.

Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde mobilya atölyesi işleten Sebih Aydın, 5 yıl önce 'Paşa' adını verdikleri Jako cinsi konuşan papağan aldı. Mahallenin simgesi haline gelen 'Paşa', 19 Aralık'ta kimliği belirsiz kişi tarafından iş yerinden çalındı. Papağanının yokluğuna alışamayan Aydın, güvenlik kamerasında görülen şüpheliden şikayetçi oldu. Hırsıza seslenen Aydın, "Paşa mahallenin simgesiydi. Makinemiz çalınsa bu kadar üzülmezdim. Çalan kişi lütfen geri getirsin" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR HER GÜN PAŞA'YI SORUYOR'

Paşa'nın evlatları gibi olduğunu belirten Aydın, "Pazar günü sabah saatlerinde iş yerimizin önüne gelen bir kişi kuşumuzu götürmüş. Şüphelendiğimiz kişiler var. Kuşun burada olduğunu bilen biri. Paşa'yı yavruyken aldık, besledik. Bize çok alışmıştı biz de ona alıştık. Aileden bir çocuk gibiydi, çok seviyorduk. Paşa'yı mahalleli de çok seviyordu. Bütün çocukların maskotuydu. Çocuklar her gün, geçerken Paşa'yı soruyor. Herkes bizim kadar üzüldü" dedi.

'KUŞU ALIP GİTMİŞ'

Şüpheliden şikayetçi olan Aydın, "Polise giderek şikayetçi oldum. Kamera kayıtları mevcut. Belli kişilerin üzerine duruluyor. Bunu yapan iş yeri kepengin nasıl açıldığını, kuşun nerede olduğunu bilen biri. Kuşa geldiği belli. Kuşu bir an önce getirmesini istiyorum. Günlerdir herkes çok üzgün" ifadesini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mobilya atölyesinin önüne gelen şüpheli, önce çevreyi kontrol ediyor. Kimsenin olmadığını gören şüpheli, kepengin kilidini açarak kafeste bulunan kuşu alarak uzaklaşıyor.

YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI
YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI

YORUMLAR
500

Sümer Mahallesi, Türk Lirası, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI - Son Dakika


Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var         
13:00
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: YAVRUYKEN ALIP BÜYÜTTÜĞÜ 'PAŞA' ADLI PAPAĞANI İŞ YERİNDEN ÇALINDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement