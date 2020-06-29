Yavşan ve Kapıçam tabiat parkları doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor - KAHRAMANMARAŞ - Son Dakika

Yavşan ve Kapıçam tabiat parkları doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki Yavşan ve Kapıçam tabiat parkları, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

Kahramanmaraş'taki Yavşan ve Kapıçam tabiat parkları, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor.

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Kent merkezine 36 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin 39'uncu tabiat parkı ilan edilen Yavşan Yaylası, 3 bin 480 dekarlık büyüklüğüyle dikkati çekiyor. Bölgede 67 familyaya ve 287 cinse dağılmış 529 tür ve tür altı seviyede bitki çeşitliliği bulunuyor. Bunların 65'i ise kayıtlarda endemik olarak yer alıyor. Bilim dünyasını ilgilendiren bu yönünün yanında yayla, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Serin havası kadar suyuyla da öne çıkan yayla, Kahramanmaraşlıların yanı sıra bölge illerden gelen vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Türkiye'nin 30'uncu tabiat parkı ilan edilen Kapıçam Tabiat Parkı da kentin önemli doğal mekanları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki park, 1790 dekar büyüklüğü, taşıdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri dolayısıyla dikkat çekiyor. Kapıçam Tabiat Parkı'nda yer alan Botanik Bahçesi, bünyesi ise 200 nadir ve endemik otsu ve odunsu bitkiyi barındırıyor.

Asli ağaç türü kızılçam olan sahada, yaşları 90 ila 120 olan ağaçlar bulunuyor. Kapıçam Tabiat Parkı içinde tavşan, sincap, sürüngenler, incir kuşu, karatavuk gibi farklı kuş türleri yaşamını sürdürüyor.

"Halkımızın ilgisini çekiyor"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, AA muhabirine, Yavşan ve Kapıçam tabiat parklarının kentin önemli ve değerli yerleri arasında yer aldığını söyledi.

Tabiat parklarında, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde, yapı ve tesislerin bakım onarımını yaptıklarını aktaran Kalınkütük, "Normalleşme süreciyle tabiat parklarımıza ilgi arttı." dedi.

Kalınkütük, Kapıçam Tabiat Park'nda günlük piknik alanı, keklik üretim merkezi ve botanik bahçesinin bulunduğunu anlatarak, özellikle botanik bahçesinin doğal güzelliği bakımından özellikle düğünlerde fotoğraf albümü yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü bildirdi.

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nın ise özellikle serin havası, yaylası dolayısıyla halkın ilgisini çektiğini belirten Kalınkütük, şunları kaydetti:

"Yavşan'da da en iyi hizmet sunmak adına mevcut tesislerimizin bakın ve onarımlarını tamamladık. İhtiyaç olan tesislerin de yapımı devam etmektedir. Yavşan Yaylası, gerek endemik bitki çeşitliliği bakımından gerekse 1600 rakımıyla serin havasının yanında sedir, karaçam ve göknar ağaçlarıyla halkımızın ilgisini çeken bir alanımız. Endemik bitkilerin bulunduğu, serin havasından dolayı halkın yoğun ilgi gösterdiği, bol oksijeninden dolayı talep gören, özellikle sıcak yaz aylarında çevre illerden bile insanların geldiği, serin ortamda güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlarımızın talep ettiği bir alanımız."

Kalınkütük, ziyaretçilerden tabiat parklarından faydalanırken maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini, özellikle çöplerini alanda bulunan çöp kovalarına atarak sahayı temiz bırakmalarını istedi.

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:07 Kaynak: AA

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