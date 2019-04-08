Son Dakika Haberleri: Yavuz: "11.186 Kişinin İkamet Kaydının Büyükçekmece'ye Getirildiğini Tespit Ettik"

Yavuz: "11.186 Kişinin İkamet Kaydının Büyükçekmece'ye Getirildiğini Tespit Ettik"

52 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yavuz:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:34 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel
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