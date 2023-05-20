Yavuz Ağıralioğlu'ndan 6'lı Masa'yı kızdıracak yorum: Kılıçdaroğlu kazanamaz - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 6'lı Masa'yı kızdıracak yorum: Kılıçdaroğlu kazanamaz

20.05.2023 23:53

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp seçim öncesi İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, 2. tur seçimlerine yönelik konuştu. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ağıralioğlu, "Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz" ifadelerine yer verdi.

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2. tur seçimlerine ilişkin konuşan Ağıralioğlu, Millet İttifakı birleşenlerini kızdıracak sözler sarf etti.

"DOĞRU STRATEJİYLE MUHALEFET KAZANABİLİRDİ"

Kılıçdroğlu'nun 2. turda kazanamayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Doğru siyaset doğru stratejiyle muhalefet kazanabilirdi. Doğru stratejiyle yüzde 70 alabilirdi. Dokuz kere yenilmiş birinin onuncu maçına kimse gitmez. Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanamaz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun açıklamaları şöyle:

Uzunca zamandır Meclis'te milletin umudunu koruyarak konuşuyordum. Süreçle ilgili itirazlarım oldu. Hassasiyetlerimi paylaşırken böyle bir yolu tercih ettim. Bunu öngördüm. Muhalefetin milletin umudunu yönlendirmesi gerekir. Bu öngördüğümüz tabloyu en erken ve şiddetli söyledim. CHP ile siyasi beraberliğimizin, özgünlüğümüzü korumak iddiası vardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde bir istişareden ziyade bir dayatmanın olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey'in adaylık hevesiyle henüz kantara çıkmamış partilerin eşit söz hakkıyla oturdukları masada bu fırsatı kullandıkları düşünüyorum. 50'ye 50'nin bir katıp yenmek değil 50'ye 50 katıp kazanalım dedik. Alırsak tüm memleketi huzurla yöneteceğiz diyelim dedik. Kazanacak aday hassasiyeti vurgulayalım dinlendirdik. Öngörülerimiz oldu, şaşırmadık.

"İHA'LARA SİHA'LARA İTİRAZ ETMEYİN DEDİK"

Türk milleti sandıktan umudumu kesmiyorum ve sandığa gidiyorum dedi. İftihar edeceğiz milletimizle. Seçim sürecinde elbette geçim konularını konuşacağız. Uyarılımızı defalarca dile getirdik. Milletimiz içinde büyük bir devlet olma duygusu vardır. İHA'lara SİHA'lara itiraz etmeyin dedik, olmadı. İkinci ümidim benim şuydu; Bizim milletimiz devletsizliğin ne olduğunu bilir. Bu iki hassasiyetimi seçmene doğru ittim ben.

"KİMİN KULAĞININ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

PKK'lıların 15 Mayıs'ta zafer çığlıklarıyla iniyoruz naralarına, milletin vereceği refleksleri 14 Mayıs'ta göreceksiniz dedim ben. Seçimin İmralı-Kandil arasına sıkışmasına, milletin gönlündeki şüpheleri silmeye yönelik bir çalışma olmadı. 'Kürtlerin oylarına ihtiyacımız var' sözleri Kürt vatandaşlarımızı rencide etti. Devleti tehdit edenlere ses etmediler. Siyasetin zehri kibirdir. Buna rağmen Kandil'den sizin için söylenen sözlere sessiz kalırsanız. Demokratik özerklik gibi söylemlerde bulunursanız. 'Kimi koyarsak kazanır' demekle seçmene dayatma yaparsınız, HDP ile masaya oturmaya dönüştürürseniz, sizin lehinize dönen söylemlerden rahatsız olmazsanız, bütün bunları CHP'nin lokomotif olduğu bir denklemde devletine parmak sallayanlara milletin müsamahasında karşılık bulacaktı. Muhalif seçmenin umudunu Kandil'in cebine indirdiniz. Siz kimi gösterirseniz gösterin seçmen oy verir mantığı halkta benimsenmedi. Engin Altay 'Kulağını çekilmeli' demişti. Kimin kulağının çekildiğini gördük.

"BİZİM ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜZ ARA SIRA NÜKS ETMEZ"

Bizim çok ağır bedeller ödediğimiz bir terörle yaşamak zorunda olduğumuz bir 40 yılımız var. Biz programlar yaparken evlatlarımız şehit oluyor. Binlerce evladını teröre kurban veren bir mekanizmada bir siyaset kurumunu şöyle kurgulamalıyız; PKK'lıların HDP'lilerin naralarına kurban etmemeliyiz. HDP'ye oy veren seçmenlerin tamamının oyunu almak hepimiz yapması gereken. CHP'nin yaptığı Kandil'inkine cevap vermiyorsun. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' diyorsun. Demokrasinin yolu Ankara'dan geçer. Böyle lüzumsuz beyanatlar memlekette huzursuzluğa neden olur. Bana cevap verirken çok cüretkârdınız. Şimdi Zafer Partisi Genel Merkezinden çıkmıyorsunuz. Allahtan seçim iki tur üçüncü tur olsa herhalde İslam İşbirliği Teşkilatı'na gidip halifeliğe soyunacak Kemal bey. Kılıçdaroğlu Akşener için 'Arada Asena damarı tutar' demişti. Bizim ülkücülüğümüz ara sıra nüks etmez."

YORUMLAR
500
Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yavuz Ağıralioğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavuz Ağıralioğlu'ndan 6'lı Masa'yı kızdıracak yorum: Kılıçdaroğlu kazanamaz - Son Dakika


Son Dakika
01:10 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi, rengini belli etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
01:07 Hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım
01:03 Ümraniye'de kan donduran olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler
00:59 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi, 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
00:49 Ümraniye'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında bıçakladıkları adamı öylece bırakıp gittiler
00:35 2. turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan'dan 11 maddelik paylaşım
00:19 Çerkezköy'de kurye kavgası! Mermiler uçuştu
00:15 Kastamonu'da araç köprüden düştü, 1'i bebek 4 kişi yaralandı
00:15 Kastamonu'da köprüden düşen otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaralandı
00:10 Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 01:44:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu'ndan 6'lı Masa'yı kızdıracak yorum: Kılıçdaroğlu kazanamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement