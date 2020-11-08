Yavuz Ağralı: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak" - Son Dakika

Yavuz Ağralı: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak"

08.11.2020 13:22

- Yavuz Ağralı: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak" 42. İstanbul Maratonu'nda Türk atletler erkekler kategorisinde birinci olan milli atlet Yavuz Ağralı, "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak.

- Yavuz Ağralı: "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak"

İSTANBUL - 42. İstanbul Maratonu'nda Türk atletler erkekler kategorisinde birinci olan milli atlet Yavuz Ağralı, "Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak. Ancak bu noktada sponsorluk sıkıntıları yaşıyorum" dedi.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu kapsamındaki Türkiye Maraton Şampiyonası'nda erkeklerde milli sporcu Yavuz Ağralı, ilk sırada geldi. Ağralı yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Maratonu'nda ilk defa iki kez köprüyü geçtiklerini hatırlatan Ağralı, "Parkur çok zordu. Barboros Bulvarı'ndaki tepe çok yıprattı. Altunizade'ye çıkarken de çok zordu. İnşallah önümüzdeki yıl eski parkur olur ve katılımcının çok olduğu bir yarışma olur. Çok formda gelmedim. Akıllı, taktik koştum. Türkiye birinciliğine koştum. Birinci de oldum. Bu birinciliğimi İzmir'deki depremde vefat edenlere armağan etmek istiyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Acımız büyük" diye konuştu.

"Sponsorluk konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Bundan sonraki hedefleri hakkında da konuşan Yavuz Ağralı, "Tokyo Olimpiyatları 2021'e ertelendi. 2 saat 10 dakika 41 saniye koşarak, Türkiye tarihinin en iyi ikinci derecesi şu anda bende. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak. Ancak bu noktada ciddi anlamda sponsorluk sıkıntıları yaşıyorum. Şu anda Avrupa'da bu dereceyi koşmuş atlet yoktur ki sponsoru olmasın. Çok büyük bir derece koştum ama gerçekten sponsorluk konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Federasyonumuz ve bakanlığımız destek veriyor, kamplara gidiyoruz. Daha iyi koşmak için, daha profesyonelce düşünebilmek için sponsorların olması lazım. Ülkemizde ciddi anlamda atletizme önem verilmiyor. 2 saat 10 dakika koşmak kolay değil. Olimpiyatlarda iyi bir derece koşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yavuz Ağralı, bu yarışı 2-3 hafta sonra doğacak oğluna armağan ettiğini de sözlerine ekledi.

Yavuz Ağralı: Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak
Yavuz Ağralı: Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak
Yavuz Ağralı: Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak
Yavuz Ağralı: Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak

İstanbul, Türkiye, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yavuz Ağralı: 'Hedefim Tokyo Olimpiyatları'na ciddi anlamda hazırlanmak' - Son Dakika Spor


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