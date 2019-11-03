Yavuz ailesinin acı günü
7 saat önce
Erzurum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Güven Yavuz'un annesi Bedriye Yavuz (80) kronik kalp hastalığı ve nefes darlığı nedeni ile tedavi gördüğü Oltu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Erzurum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Güven Yavuz'un annesi Bedriye Yavuz (80) kronik kalp hastalığı ve nefes darlığı nedeni ile tedavi gördüğü Oltu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Üç çocuk annesi olan Bedriye Yavuz, Oltu Aslanpaşa camisinde kılınan öğlen namazına müteakip cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.
Erzurum Valisi Okay Memiş, cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti. - ERZURUM
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