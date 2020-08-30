Yavuz Ay: "Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak" - Son Dakika

Yavuz Ay: "Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak"

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servisçi esnafının pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendiğini belirterek, "Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak" dedi.

Yavuz Ay:

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, servisçi esnafının pandemi sürecinde okulların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendiğini belirterek, "Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak" dedi.

Bu yıl virüse karşı hazırlıkların tamamlandığını ve tarifelerde de yüzde 14 gibi bir artışın olduğunu söyleyen Yavuz Ay, "Öğrenci servisi fiyat tarifemiz Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi tarafından belirlendi. Geçtiğimiz dönemde 0-5 kilometre olan ücret tarifemiz 215 TL idi ama bu dönem yaklaşık yüzde 13-14'e tekabül eden oranda bir zam gelerek, 245 TL oldu. 2. bölge diye tabir ettiğimiz bölgede 10 kilometreye kadar olan mesafede 270 TL, 20 kilometreye kadar olan mesafede 280 TL olarak belirlendi. Bunlar normal şartlarda okulların açılacağı düşünülerek yapılan çalışmalar. Bunlarla birlikte biz Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanmamız gerektiği şekli ile özellikle temizlik noktasında tamamen arkadaşlarımız ateş ölçere kadar alıp, araçlarının içerisine koydu. Öğrenci servis araçlarımızın tamamı da odamız tarafından günlük dezenfekte edilecek. Bu şekilde tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

"Servisçi esnafın 3. aydan beri geliri yok ama gider devam ediyor"

Okulların kapalı olduğu dönemden beri servisçilerin gelirlerinin olmadığını fakat harcama kalemlerinin devam ettiğini söyleyen Başkan Yavuz Ay, "Burada bizce önemli olan yaklaşık 9 aydır servis esnafı çalışmıyor. Okulların açılmama ihtimalini de göz önünde bulundurursak, servisçi meslektaşlarımız 3. ayda okulların kapanmasıyla beraber okulların açılma tarihi şu an belirsiz. Şu anki pozisyona baktığımız zaman, kademeli ya da uzaktan eğitim düşünülüyor. Bu da şu demek, önümüzdeki dönem için de servisçi esnafını zor bir süreç bekliyor. Bu dönem içerisinde yaklaşık 2 aydır yaptığımız tüm çalışmalarda özellikle Ankara ziyaretlerinde Kayseri'deki milletvekillerimize gerek yazılı gerek sözlü olarak bütün makamlara servisçi esnafının sıkıntılarını dile getirdik. Bu meslek örgütümüz 3. ayda kontak kapatması nedeni ile hiç gelir elde edememiş ve 9. ayın 21'ine kadar da gelir elde edemeyecek. Sonraki süreçte de bir dönem daha gelir elde edememesi muhtemel gözüken bir meslek örgütüyüz. Bir gelir yok ama gider kalemleri aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Süreç devam ederse bir sonraki döneme servisçi esnaf bulunmayacak"

Yavuz Ay, pandemiden dolayı sürecin devam etmesi halinde bir sonraki dönemde servisçi esnafı bulunamayacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Okulların açılma ihtimali olduğu için servis araçlarımızın tamamının uygunluk belgesi alınmış ve bu belgeleri alabilmek için, servislerin vergi borcu olmaması gerekiyor. Araç sigortaları, kaskolar hatta koltuk sigortaları gibi bütün evrakların tam olması gerekiyor ve bunların tamamı ücrete tabi olan, belki de bir dönem için esnafımızın 15-20 bin TL harcayarak hazır ettiği şeylerdir. Geçtiğimiz dönemde hazır edilmiş, çalışılmamış ve bu dönem yeniden hazır edilmiş. Yani bugüne kadar ne ile geçinildi? Gelir elde edilemedi kredi çekildi, bu da tüketildi. Artık bankalar esnafa kredi veremeyecek duruma geldi ve esnaf ve sanatkar alamayacak durumda. Komşudan, aileden borç alındı ve artık onlar da bırakın borç vermeyi, servisçi esnafına kimse selam dahi vermek istemiyor. Bunu da bütün yetkili mecralara ilettik. Özellikle Maliye Bakanlığından talebimiz şu oldu, geçtiğimiz dönem araca yapılan harcamaların bir sonraki döneme aktarılması oldu. Bakanlık kararı ile okulların kapanmış olduğu tarihten, esnafımızın gelir elde edemediği süreç içerisinde esnafımızın aylık ödemekle mükellef olduğu Bağ-Kur primlerinin yine hazine tarafından karşılanmasını talep ettik. Bunlar önemli şeyler ve biz fazla bir şey beklemiyoruz. Tek dileğimiz virüsün şehrimizden, ülkemizden gitmesi ve esnaf sanatkarımızın normal şekilde çalışabilmesi ama bu süreç içerisinde bizim devletimizden beklentimiz bu yönde. Eğer ki okullar açılmayacak olursa ve yetkililerin bakış açısı esnaf ve sanatkara karşı değişmeyecek olursa, bir dönem sonra bu işi yapacak esnafın kalma ihtimali sıfırdır. Çünkü artık insanlar bırakın borç vermeyi, eş dost selam dahi vermek istemiyor." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yavuz Ay: 'Süreç böyle giderse bir dönem sonra çalışacak servisçi esnafı bulunamayacak' - Son Dakika

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